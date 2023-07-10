IŞİD ve El Kaide sanığı 'Ebu Hanzala' hakkında bir kez daha tahliye kararı verildi

IŞİD'e bağlılığını açıklayan, "Ebu Hanzala" rumuzlu Halis Bayancuk “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre aynı suçlamadan defalarca tutuklanıp serbest bırakılan Bayancuk hakkında üç ayrı dosyanın birleştirilmesiyle yargılandığı davada bugün tahliye kararı verildi.
IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Tevhid Cemaati lideri Bayancuk, El-Kaide davası kapsamında yargılanıyordu.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Halis Bayancuk'un Hizbullah’ın Şura üyesi olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan babası Hacı Bayancuk'un avukatlığını yapmıştı.