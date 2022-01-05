IŞİD ve El-Kaide bağlantılı 5 kişinin malvarlığının dondurulması kararı iptal edildi

IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle malvarlıkları dondurulan isimlere ilişkin kararlar kaldırıldı.

Haber Merkezi

IŞİD ve El Kaide bağlantılı 5 kişinin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda şöyle denildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki listenin, “DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünde yer alan, “Mevlüt Kar”, “Denis Mamadou Gerhard Cospert”, “Nayef Salam muhammad Ujaym Al-Hababi”, “Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali” ve “Tuah Febriwansyah” isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır."

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