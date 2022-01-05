IŞİD ve El Kaide bağlantılı 5 kişinin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda şöyle denildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
IŞİD ve El-Kaide bağlantılı 5 kişinin malvarlığının dondurulması kararı iptal edildi
IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle malvarlıkları dondurulan isimlere ilişkin kararlar kaldırıldı.
Haber Merkezi
IŞİD ve El Kaide bağlantılı 5 kişinin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda şöyle denildi: