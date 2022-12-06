IŞİD toplantısına polis baskını: 5 gözaltı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, ilçe otogarında adres soran ve durumundan şüphelenilen bir kişiyi takibe aldığı bildirildi. Polis, yaptığı araştırma neticesinde, şüphelinin daha önce "terör örgütü IŞİD'e üye olma" suçundan cezaevine girdiğini tespit etti.

Takibi sürdürerek belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, toplantı halindeki 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)