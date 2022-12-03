'Öyle bir zafiyet var ki... 16 IŞİD militanını vatandaşımız yaptık'

7 Nisan 2021 günü Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla 86 kişinin mal varlığı IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle donduruldu. Bunlardan 12'sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındığı öğrenildi. 1 Aralık 2022'de ise 17 IŞİD üyesi ile 4 şirketin mal varlıkları donduruldu. 17 kişiden Suriye doğumlu olan 4'ünün vatandaş yapıldığı belirtildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, İYİP Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Öyle bir zafiyet var ki, İçişleri Bakanlığı vatandaşlık verdiği kişilerin terör örgütü mensubu olduğunu dahi tespit edemiyor'' dedi.