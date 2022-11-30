IŞİD lideri öldürüldü

IŞİD'in lideri olduğu belirtilen Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklandı.

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre, IŞİD'in Sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir, sosyal medya hesabından yayımladığı sesli mesajda, Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Kureyşi'nin nasıl veya ne zaman öldürüldüğüne dair herhangi bir ayrıntı yer almadı.

Sözcü, örgütün yeni liderinin Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi olduğunu duyurdu.

Şubat'ta 'yeni lider' olarak açıklanmıştı

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 2014'te Irak ve Suriye'de 'halifelik' ilan ettikten sonra Ekim 2019'da İdlib'deki bir ABD operasyonunda öldürülmesinin ardından, Bağdadi'nin yerini Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi almıştı.

Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubat ayında ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü. Yeni liderin Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi olduğu açıklanmıştı.

Türkiye'de yakalandığı iddia edilmişti

AFP Kureyşi'nin, geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'de yakalandığı öne sürülmüştü.

Fransız haber ajansı AFP, haberi üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırmıştı. Ancak iddia resmi kaynaklardan teyit edilmemişti.