Beyaz Saray'dan Türkiye'ye uyarı: IŞİD'le mücadelemize zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu ancak bunun 'IŞİD ile mücadeleye zarar vermemesi' gerektiği" açıklamasını yineledi.

Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye IŞİD uyarısı

Kirby, son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında "terör olayı" yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. IŞİD ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, IŞİD Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor."

'ABD sahada, SDG'ye destek veriyor'

Bir gazetecinin, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim IŞİD ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de IŞİD ile mücadele eden askerlerimiz var. Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve SDG'ye destek veriyor."

Kirby, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu söylemişti. (AA)