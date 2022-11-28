ABD'den Türkiye'ye 'Ukrayna' ve 'Suriye' mesajı

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, Salı günü başlayacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te internet üzerinden bir basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Smith toplantıda Türkiye'ye ilişkin iki mesaj verdi.

T24'ten Metin Kaan Kurtuluş'un haberine göre; ABD merkezli Foreign Policy dergisinin Türkiye'nin Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmadığını ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeye devam ettiğini" vurgulayarak sorduğu, "Türkiye'yi güvenilir bir NATO müttefiki olarak görüyor musunuz? Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında yaptığı bazı hamleler ABD'nin Ankara'ya NATO müttefiki olarak güvenini kırdı mı veya baltaladı mı?" sorusunu yanıtlayan Smith, "Türkiye, NATO'nun kıymetli bir üyesidir. Ukrayna için farklı alanlarda yaptıklarına minnettarız" dedi.

Türkiye'nin Ukrayna limanında kalan tonlarca tahılın çıkarılmasını sağlayan anlaşmada oynadığı rolü "olmazsa olmaz" diye nitelendiren Smith, "Türkiye aynı zamanda Ukrayna halkına yadsınamayacak miktarda insani, ekonomik ve güvenlik desteği sağladı. Bu da çok önemli. Bu konuda da birçok kez minnettarlığımızı dile getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi; Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında iki kuzey ülkesinin NATO üyeliği için yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini üç ülkeden de direkt olarak duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin "direkt ve meşru" güvenlik endişeleri olduğunu ifade eden Smith, "Finlandiya'nın da İsveç'in de çok uzak olmayan bir gelecekte NATO'ya tam üye olacaklarına inanıyoruz" dedi. Smith, "Diyalogun devam etmesini Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e bırakacağız" diye konuştu. Macaristan ve Türkiye dışında NATO üyesi tüm ülkeler, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine parlamentolarında onay vermişti.

'Pençe Kılıç harekatı'yla ilgili açıklama

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine yaptığı harekatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Smith, Washington'ın açıklamalarını yineledi ve gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Smith, "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz ancak gerilimin ve tansiyonun düşmesini istiyoruz. Bu sayede devam eden IŞİD'le mücadele eforlarında bir olumsuzluk yaşandığını görmeyiz" dedi.