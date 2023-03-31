İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Depremlerde yıkılan ve aralarında Kuzey Kıbrıs'tan gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız, İzmir'de gözaltına alındı.

Adıyaman'a getirilen ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)