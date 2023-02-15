İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı

Depremden etkilenen Adıyaman'da 7 katlı Grand Isias Oteli tamamen çöktü. Otelde bulunan 43 kişilik rehber grubundan 19 kişi hayatını kaybetti. Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 39 kişilik kafileden de 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman'daki İsias Otel'in depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır." (AA)