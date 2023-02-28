İsias Otel’de hayatını kaybeden rehberler enkazdan sesli mesaj göndermiş: 'Göz göre göre soluyoruz'

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'daki İsias Otel de yerle bir olmuştu. Otelde bulunan 43 kişilik rehber kafilesinden 31 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden rehberlerden Ali Osman Aydın'ın enkaz altındaki ses kaydı ortaya çıktı. Sesli mesajla yardım isteyen Aydın, “Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD’ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor. Göz göre göre soluyoruz" dedi.

Serbestiyet'ten Onur Erkan'ın haberine göre İsias Otel enkazında sıkışan rehberlerden Ali Osman Aydın ve Nazımcan Hartlap, depremin hemen ardından sesli mesajla WhatsApp gruplarında yardım istediler. Dışarıyı gördüğünü söyleyen Ali Osman Aydın, etrafındaki otoparkı ve tabelaları söyleyerek yardım çağrısı yaptı: “Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD’ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor. Ben dışarıyı görüyorum. Burada bir otopark var. Doğru Karar Eğitim Kurumları’nı görüyorum.”

AFAD ekiplerinin yardım çağrısına yetişemediği Ali Osman Aydın, depremin olduğu 6 Şubat günü öğleden sonra enkazdan çıkarıldı. İstanbul’a sevki sırasında hayatını kaybetti. Aynı gün akşam saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan Nazımcan Hartlap da hastanede hayatını kaybetti.