İşgalcilerin Lübnan'a tepkisi sürüyor: BAE de elçisini çekti

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Suudi Arabistan'ın Yemen işgali hakkındaki eleştirirlerini dile getirmesinin ardından Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler gerilmeye devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanlığı, Lübnan büyükelçisini istişareler için geri çektiğini ve vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, Beyrut'un Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan ile gerilimi azaltmayı umduğunu söyledi.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Suudi Arabistan'ın Yemen savaşına karışmasını eleştirmesinin ardından gerilim tırmandı. Riyad, Lübnan büyükelçisini acil görüşmeler için geri çağırarak yanıt verdi ve Lübnan büyükelçisinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Bahreyn ve Kuveyt de aynı şeyi yaptı ve Lübnan büyükelçilerinden 48 saat içinde ayrılmalarını istedi.

Bu haftanın başlarında Lübnan medyası, Kordahi'nin El Cezire'yle yaptığı söyleşiden alıntılar yayınladı ve burada Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki eylemlerini "saldırganlık" olarak nitelendirdi ve Yemen'deki savaşın anlamsız olduğunu söyledi.

Bakan, ayrıca Husilerin kendilerini savunmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bakan Kordahi, daha sonra bu yorumları Ağustos ayında bakan olarak atanmadan önce yaptığını kaydederek, niyetinin Suudi Arabistan ve BAE'yi gücendirmek olmadığını kaydetti.

Lübnan Başbakanı Najib Mikati, Kordahi'nin sözlerinin Lübnan'ın Yemen konusundaki resmi duruşunu yansıtmadığını vurguladı.