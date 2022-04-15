İşe iade davasını kazanmıştı: 'Emekçiler er ya da geç hakkını alacak!'

İstinye Üniversitesi'nde haksız yere işten atılan öğretim görevlisi Gülçiçek Dere, açtığı işe iade davasını kazanmıştı. 1,5 yılı aşkın süre sonra gelen kazanım haberi sonrasında kampüs önünde Birlik Sendikası ve Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi (VÜDAM) tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

'Bu dava bütün vakıf üniversitesi patronlarına karşı kazanılmıştır'

Birlik Sendikası adına konuşan Zeynep Çor, baskıya, mobbinge, haksız ve hukuksuz işten atmalara karşı boyun eğmemenin önemini vurgulayarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstinye Üniversitesi’ne karşı açtığı işe iade davasını kazanan Gülçiçek Dere hocamıza destek için buradayız.

Birçoğumuz onu geçen yıl 'kod-29’la işten çıkarılan akademisyen' olarak tanıdı. Hocamız mobbinge, haksız disiplin soruşturmalarına, hırsızlık muamelesine, hukuksuz işten çıkarma kararına boyun eğmedi, emeğine sahip çıktı ve işte bir yıl sonra işine geri dönüyor!

Pandeminin en zorlu günlerinde kendilerine sunulan sağlık raporlarını kabul etmeyip Gülçiçek Dere’nin ve ailesinin sağlığını hiçe sayan İstinye Üniversitesi yönetimini kınıyoruz. Kronik hastalıklarla mücadele eden çalışanına sahip çıkmayan İstinye Üniversitesi, hocamızı bir de mobbingle ve diğer haksız uygulamalarla mücadele etmek zorunda bırakmıştır. Bu da yetmemiş, üniversite yönetimi Şubat 2021’de Gülçiçek Dere’yi kod-29 gibi onur kırıcı bir gerekçe uydurarak işten çıkarmıştır.

Belki de yaşamının en zorlu günlerinde boyun eğmeyen ve her şeye rağmen hakkını arayan Gülçiçek hocamızı yürekten kutluyoruz. Hocamızın açtığı işe iade davası yalnızca İstinye Üniversitesi’ne karşı değil bütün vakıf üniversitesi yönetimlerine karşı kazanılmıştır. Üniversitelerin şirket gibi yönetilemeyeceği, vakıf üniversitelerinde yaşanan haksızlığın hukuksuzluğun, sömürünün hesapsız kalmayacağı bir kez daha kanıtlanmıştır."

YÖK’e dilekçe verecekler

Birlik Sendikası olarak konuyla ilgili kapsamlı bir dilekçeyi YÖK’e ileteceklerini duyuran Zeynep Çor, akademisyen, destek personelleri, idari kadrolar olmak üzere bütün vakıf üniversitesi emekçilerine örgütlenme çağrısıyla sözlerini noktaladı.

"Vakıf üniversitesi patronları çalışanlarının emeğine göz koyuyor, yasal yükümlülüklerini bile yerine getirmiyor. Diğer bütün sorunların yanında, bugün vakıf üniversitelerindeki sorunların başında ücret sorunu gelmektedir. Vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin devletteki meslektaşlarından daha az ücret alamayacağı yasada açıkça belirtilmiş olmasına rağmen vakıf üniversitesi yönetimlerinin iki yıldır kulağının üstüne yattığı artık herkesin malumu. Bu konuda başlatılan soruşturmanın takipçisi olacağız. Birlik Sendikası olarak önümüzdeki günlerde YÖK’e bu konuyla ilgili bir dilekçe vereceğimizi buradan duyuruyoruz. Emekçiler er ya da geç hakkını alacak!

Vakıf üniversitelerinde çalışan emekçiler yalnız değildir. Gülçiçek Dere’nin mücadelesi hepimize örnek olsun. Akademisyenler, idari kadrolar, destek personeli … vakıf üniversitelerinde çalışan bütün emekçileri haksızlıklara karşı bir araya gelmeye, sendikalı olmaya, Birlik Sendikası’nda örgütlenmeye davet ediyoruz.

Gücümüz birliğimizdir!"

Zeynep Çor

'Birlikte kazanmaya devam edeceğiz!'

VÜDAM adına söz alan akademisyen Tahsin Mert Balcı da pandemiyi fırsat kapısı haline getiren vakıf patronlarına karşı Gülçiçek Dere davası gibi kazanımların artmaya devam edeceğini belirtti.

Tahsin Mert Balcı

'Tüm vakıf üniversitelerindeki arkadaşlarımız kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz!'

Birlik Sendikası üyesi olan ve 14 ay süren işe iade davası mücadelesinden kazanımla çıkan öğretim görevlisi Gülçiçek Dere de örgütlenme çağrısı yaparak süreci soL’a değerlendirdi.

Dere, 'Mücadelemiz devam edecek, diğer işten çıkarılan arkadaşlarımız da haklarını alacaklar' dedi.