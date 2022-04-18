İşe iade davasını kazanan öğretim üyesi kampüse alınmadı!

Öğretim görevlisi Gülçiçek Dere, İstanbul İstinye Üniversitesi'ndeki (İSÜ) işinden kod 29'la haksız yere işten çıkartılmış ve dava açmıştı.

İşe iade davasını geçtiğimiz hafta kazanan Dere, bu hafta tekrar işe başlamayı planlıyordu. Ancak üniversitenin insan kaynakları ve güvenlik birimleri, Dere'nin kampüse girişini ve işbaşı yapmasını engelledi.

İlk olarak kampüs güvenliği tarafından durdurulan Dere, daha sonra ayrı bir bölüme alınıp bekletildi. Daha sonra İstinye Üniversitesi'nin İnsan Kaynakları Direktörü Bedriye Atik, Dere'yle görüşmek için geldi. Atik'in kendisine "Sizi alabilmemiz için davet yazısı göndermemiz lâzım, mahkeme kararının ardından 30 gün süremiz var" dediğini aktaran Dere, daha önce Pazartesi günü başlayacağına dair ihtarname çetiklerini ifade etti.

Ancak ihtarnemeye karşın öğretim üyesi kampüse alınmazken söz konusu "davet yazısı" koşulunun iş mahkemelerinin sonuçlarında gerektiği belirtiliyor, oysa Dere için işe iade kararı veren kurum idare mahkemesiydi.

Durumun izahına karşın insan kaynakları ve güvenlik Gülçiçek Dere'yi kampüse almazken, Dere ve avukatı konuya dair tutanak tuttu.

Dere işe iade kararının ardından kötü bir tavır veya mobbing beklediğini ifade ederken "Ancak kampüse alınmamayı beklemiyordum" dedi.

Dere, konuyla ilgili ceza mahkemesine başvuracağını belirtti.