İşçinin kıdem tazminatı eridi: Son 40 yılın en düşük seviyesinde

İş Kanunu’na tabi çalışanlara, bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, ücret ne olursa olsun ödenebilecek kıdem tazminatı, altı ayda bir memur maaş katsayısına göre belirlenen tavanı aşamıyor.

Habertürk’te yer alan habere göre kıdem tazminatı tavanı 1982’de asgari ücretin 7,5 katıydı. Tavanın en yüksek devlet memurunun emekli ikramiyesine eşitlenmesinin ardından 1983 yılında 4,78’e geriledi.

Sonraki yıllarda memur maaş artışlarının asgari ücretin üzerinde seyretmesi nedeniyle tekrar yükseldi. 1992 yılının ilk yarısında asgari ücretin 5,73, ikinci yarısında 4,08 katı oldu.

2004 yılına gelindiğinde kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 3,51 katına geriledi. 2015 yılına kadar olan dönemde 3,5 ile 3,0 katı arasında seyretti.

2016 yılından sonraysa sürekli geriledi. Bu yılın ilk yarısında asgari ücretin iki katına gerileyen kıdem tazminatı tavanı, son olarak temmuzda 1,75 kata geriledi.