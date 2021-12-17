'İşçinin günlük ücreti' Resmi Gazete'de yayınlandı

Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıkladığı 2022 asgari ücreti, Resmi Gazete’de de yayınlandı.

Resmi Gazete’deki karara göre asgari ücretli bir işçinin günlük yövmiyesi 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde 166 lira 80 kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir."