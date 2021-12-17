Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıkladığı 2022 asgari ücreti, Resmi Gazete’de de yayınlandı.
Resmi Gazete’deki karara göre asgari ücretli bir işçinin günlük yövmiyesi 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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'İşçinin günlük ücreti' Resmi Gazete'de yayınlandı
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla belirlenen asgari ücretle birlikte 2022 yılı için 'bir işçinin günlük asgari ücreti' 166 lira 80 kuruş oldu.
Haber Merkezi
Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıkladığı 2022 asgari ücreti, Resmi Gazete’de de yayınlandı.
Resmi Gazete’deki karara göre asgari ücretli bir işçinin günlük yövmiyesi 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Kararda şu ifadeler kullanıldı: