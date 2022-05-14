İşçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü.

Olayda işçilerden Metin D., Sinan A. yaralanırken, Ahmet Dağdeviren ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ahmet Dağdeviren'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)