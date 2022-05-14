Üniversite öğrencilerini tarikata götüren öğretim görevlisi profesör yapıldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ömer Miraç Yaman profesör kadrosuna yükseltildi. Yaman'ın profesörlük kadrosuna yükseltilmesi okulun resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yaman, okulda yaptığı gerici söylemlerle dikkat çekerken bağlı bulunduğu İskenderpaşa tarikatında yaptığı çalışmalarla biliniyor.

AKP’nin sık sık ziyaret ettiği Hayırlı İşler Derneği’ne üniversitedeki öğrencileri götüren Yaman, Kevseriyye Eğitim Merkezi, Ensar Vakfı gibi gerici dernek ve vakıflarda dagörev yapıyor.

'Uzun sakalı ve şalvarı ile okulda gördüğümde çok şaşırmıştım'

Konuya ilişkin soL'a konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğrencisi A.A., Miraç Yaman’ın sürekli derslerinde "deistlerin ve LGBTİ’lerin tehlikeli varlıklar olduğunu, toplumu tehdit ettiğini" söylediğini aktardı. Üniversite öğrencisi şunları söyledi:

"Miraç Yaman’ı okulda uzun sakalı ve şalvarı ile gördüğümde çok şaşırmıştım. Dersine girdiğim ilk andan itibaren uyuşturucu ve diğer toplumsal sorunların kaynağının deist, LGBTİ ve apaçi gençlerden kaynaklandığını söylüyordu. Yazdığı tezleri bizlerle paylaşıyor. Derslerde sık sık toplumsal bozulmanın olduğunu dile getiriyor. Bunun temel kaynağı olarak gördüğü LGBTİ’lere yönelik nefret söyleminde bulunuyordu.

Okul dışında yaptığı konferanslara ilk başlarda öğrencileri davet ederken şimdi okul yönetiminin desteğiyle okulda işlemesi gereken dersleri Fatih’te işlemeye başladı. Her hafta okulda olmamız gerekirken Fatih’te bulunan Hayırlı İşler Derneği’ne gidiyoruz. Orada derneğin belirli işlerini de biz yapıyoruz. Derneğin Fatih’te bulunan yoksullara yardım adı altında başlattığı projede öğrenciler de yer alıyor. Öğrenciler dernekte birer çalışan gibi işlev görüyor. Okul yönetimi bu duruma sessiz kalmak bir yana şimdi de Yaman’ın profesör olduğunu öğrendik."

'İskenderpaşa tarikatı ve AKP'yle ilişkileri var'

soL’a konuşan bir öğretim görevlisi ise Yaman’ın İskenderpaşa tarikatı ve AKP ile ciddi ilişkilerinin olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: