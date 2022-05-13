İşçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir oteldeki tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda işçilerden Metin D. ve Sinan A. yaralanırken, Ahmet Dağdeviren ise yaşamını yitirdi.

Yaralı işçiler Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ahmet Dağdeviren'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.