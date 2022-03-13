İşçilere sefalet zammı öneren Akif Kemal Akay’a reklam tepkisi

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde işçilere sefalet zammı önermesiyle gündeme gelen Adana Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay’ın Adana’da oynanan her maçta stadyumda bulunan led panolara reklam vermesi işçilerin tepkisini çekti.

Daha önce işçilere seslendiği bir konuşmada, “Çocuk yapmayın ya da bakabileceğiniz kadar az çocuk yapın, taşıt kullanmak yerine yürüyüş yapın. Bu sağlığınız için de önemli. Aldığınız parayla ayın sonunu getirmeyi öğrenin” diye seslenen Akif Kemal Akay yönetimindeki Seyhan Belediyesi’nin sadece açık ihalelerde reklama 4,5 milyon lira bütçe ayırdığı öğrenildi.

Akif Kemal Akay’ın reklama bu kadar bütçe ayırdığı halde Seyhan Belediyesi yönetiminin kendilerine sefalet zammı önerdiğini söyleyen işçiler, “Bize yeterli bütçeleri olmadığını, işçi maaşlarına daha fazla zam yapamayacağını söyleyen Akif Kemal Akay bakıyoruz ki Adana’da oynanan her maçta panolara reklam veriyor. Bu reklamlara milyonlar harcanıyor, ama işçilere insanca yaşayacakları bir ücret vermeye gelince bize yeterli bütçe olmadığını söylüyorlar. İşçilerin ezici çoğunlukla grev kararı almasına rağmen baskılarla, sürgünlerle, uyguladıkları mobbingle, emeklilik dayatmasıyla, işten çıkarma tehdidiyle bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Oysa Akif Kemal Akay, işçilerine insanca yaşayabilecekleri bir ücret verse zaten reklama bu kadar para harcamasına gerek kalmaz. Bir politikacının yapacağı en iyi reklam işçi dostu ve halkçı yaklaşımlarıyla anılmasıdır.”