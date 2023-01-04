İşçilerden LCW'ye promosyon tepkisi

LCW'nin geçtiğimiz günlerde çalışanlara gönderdiği e-postayla banka promosyonu için işçilerin alacağı maaşın 1,5 katı kadar ödeneceğini belirtmesi üzerine, işçilerden tepki geldi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, verilecek promosyon ücretlerinde eşitsizlik yapıldığını belirtti.

LCW'nin işçilere yolladığı promosyon açıklaması

LCW yönetimine promosyon haklarının tamamını isteyen işçiler şunları söyledi:

“Çalışanlara verileceği belirtilen banka promosyonunda eşitsizliğe son verin. Maaşların verildiği bankalarla yapılan anlaşmalara istinaden çalışanlara dağıtılan promosyonlar patronun değil işçinin çıkarıyla yapılmalıdır. Buna karşılık bankalar işçi ücretleri üzerinden daha çok para kazanıyorlar.

Talep ediyoruz:

-Promosyonlar maaşa göre değil herkese eşit yatırılmalıdır.

-3 senelik promosyon ödemesinin tek seferse yapılması nedeniyle, işe girdiği anda promosyon alamayacak olan yeni çalışanların hakkı verilmelidir.

Promosyon bizim hakkımızdır, yan hak diyerek bizi aldatamazsınız, emeğimizin karşılığını istemeye devam edeceğiz!”

📢LCW’da işçilerin promosyon tepkisi!



📌Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, verilecek promosyon ücretlerinde eşitsizlik yapıldığını belirtti.



👇🏼https://t.co/Xc1O2qwcBD#BöyleGitmez pic.twitter.com/y1WfzCWOnV — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 4, 2023

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