Gaziantep'te sanayi bölgesinde işçiler iş bıraktı: Açlık ücretini kabul etmiyoruz

Gaziantep KÜSGET Sanayi Bölgesi’nde bulunan döküm fabrikalarında çalışan işçiler, Suriyeli işçilerle birlikte patronlarının asgari ücretin altında çalıştırma teklifini reddederek eylem yapıp iş bıraktılar.

1967 yılında kurulan ve 1.500.000 m2 alanda yaklaşık 2 bin 400 işyerinin bulunduğu, makine-metal, Oto tamir-bakım gibi sektörlerin hizmet ürettiği sanayi sitesinde 25 bini aşkın kayıtlı işçinin çalıştığı sanayi sitesinde işçiler düşük ücreti protesto amaçlı sanayi sitesi içinde iş bırakıp eylem yaptı.

8 bin 506 TL olarak belirlenen asgari ücretin bile şu anda açlık sınırının altında kalması sonrası zaten az bulunan ücreti patronların resmi olarak belirlenen ücretin de altında işçi çalıştırmak istemesi işçileri harekete geçirdi. Düşük ücretle çalıştırılmak istenen işçiler, "İşçiyiz haklıyız, hakkımızı alırız" sloganları atarak durumu protesto ettiler.

Eylemlere katılan işçilerden Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan bir işçi, ağır çalışma koşullarından şikayet ederek, sanayide bulunan çoğu işyerinin belirlenen asgari ücreti uygulamadığını, göçmen işçileri kayıt dışı çalıştırdığını ifade etti. Gelir durumunda yaşanan sorunlarını artık duyurmak için eylem yaptıklarını bildiren işçi, tüm işçileri Döküm İşçileri Dayanışma Ağına davet ederek sorunlarına hep beraber çözüm bulmak üzere örgütlenmeye çağırdı.

Göçmen işçilerinde katıldığı eylemde birlikte mücadele etmenin önemi vurgulandı.

Kısaca kendini bize tanıtabilir misin?

33 yaşındayım. Demir işçisiyim. Yaklaşık 14 yıldır sanayi işçisiyim. Ve meslek olarak çelik işleri yapıyorum.

İşyerinle ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? İşyerindeki çalışma şartları ve koşullar nasıl? Çalıştığın yerdeki güvenlik önlemleri hakkında söylemek istediklerin nelerdir?

Son bir buçuk yıldır şu anki işyerinde çalışıyorum. İşyerimin iş güvenliği açısından şartları tam olmasa da yarım bir şekilde devam ediyor. Ücret açısından asgari ücret. Benden daha ustaları var asgari ücretten birkaç fazla alıyorlar. İklim koşullarına dair yazın çok sıcak oluyor kışın çok soğuk oluyor. Bununla ilgili bir kolaylık sağlanmıyor.

Çalışma hayatına ilk ne zaman başladın?

Çalışma hayatına ortaokul dönemlerinde başladım.

Dün çok sayıda işçi burada bir eylem gerçekleştirdi, eylemin yapılma amacı neydi?

Eylemin yapılma amacı işçilerin genel anlamda ücret, yani ücretini tamamen alamamaları ve işyeri koşulları diyebiliriz.

Suriyeli işçiler de eyleme destek vermişlerdi, onların çalışma koşulları nasıl? İşten çıkarmalar hakkında söylemek istediklerin nelerdir? Kaç işçi işten çıkarıldı?

Onları tam olarak sayısal anlamda bilmiyorum ama Suriyelilere ücret olarak daha az ödeniyor ve sigortasız çalıştırılıyor. Genel anlamda başta organize sanayi olmak üzere birçok yerde gerçekleşiyor bu. Patronun kâr marjının düşmesinden kaynaklı. İşten çıkarmalar hakkında bir bölüm işten çıkarıldı, 150’ye yakın işçi de iş bıraktı.

İşçilere yönelik baskılar var mıydı? Bunun hakkında neler söylemek istersin?

İşe geç kalma ve esnek çalışmaya dair bir baskı söz konusuydu.

Son olarak neler söylemek istersin?

Çalıştığım yerdeki arkadaşlara buradan şunu söylemek isterim ki hak istenilmez alınır. Bunun da yolu dayanışmadan, örgütlü mücadeleden geçer.

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