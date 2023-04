İşçiler zehirlenmişti: 'Maden ocaklarına yakın hastanelerin eksikleri giderilmiyor'

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrasında karbonmonoksit gazından zehirlenen işçileri ziyaret etti.

Başevirgen ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Soma bir maden ve madenci ilçesi. Ne yazık ki kontrollü yapılan işlemlerde bile bu tür kazalar yaşanabiliyor. Bugünkü kazada bir maden işçimizi kaybettik, beş işçimiz de zehirlendi. Soma’daki maden ocaklarında yaklaşık 10 bin maden işçisi çalışıyor. Ekstra özen gösterilmesi gereken ve her an bu tür kazaların yaşanma ihtimali olan Soma’daki Devlet Hastanesi’nde ne yazık ki madencilere hızlı müdahale edecek teknik ekipmanlar yok. Sağlıkta devrim yaptığını iddia eden iktidar maden ocaklarının bulunduğu il ve ilçelerdeki hastanelerin eksiklerini gidermiyor" diye konuştu.

'Karbonmonoksit oranını ölçecek cihaz, yanık ünitesi ve hiperbarik basınç odası yok'

Bekir Başevirgen, karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 işçinin Soma Devlet Hastanesi’ne, 3 işçinin de Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini söyleyerek, "Bu hastanelerde yaralı maden işçilerine imkanlar dahilinde müdahale edilmeye çalışıldı. Çünkü iki hastanede de kandaki karbonmonoksit oranını ölçecek cihaz yok. Olası bir yanık vakası için yanık ünitesi ve gaz zehirlenmelerine karşı hiperbarik basınç odası yok. 4 işçimiz oksijen tedavisi için Manisa’ya gönderildi.10 bin kişinin yerin altında olası risklerle çalıştığı Soma’da ve çevre ilçelerdeki hastanelerde ne yazık ki tedavi konusunda yetersiz kalınıyor" dedi.

Soma faciasını yaşamış bir ilçe olarak, gerekli tedbirlerin hâlâ alınmadığına dikkat çeken Başevirgen, "Madenlerdeki can güvenliğini sağlamanın yanı sıra, yaşanacak olan kazalara karşı sağlık sistemimizi de bir o kadar hazır tutmak zorundayız. Her an bir maden kazası ile karşı karşıya kalabilecek bir ilçenin devlet hastanesinde yanık ünitesi ve hiperbarik basınç odası olmamasını kabullenemiyoruz, kabul de etmiyoruz" ifadelerini kullandı.