İşçiler taciz ve hakarete tepki gösterdi, hep birlikte istifa etti

Ankara'da Nefesselanik adlı mekanda çalışan bir kadın emekçi, mekanın ortaklarından Kenan Yılmaz'ın hakaret ve sözlü tacizine maruz kaldı.

Yapılan açıklamada, Yılmaz'ın eksik ve yanlış bir sipariş gerekçesiyle bir kadın çalışana "böyle giyinip hoplaya zıplaya mutfağa girersen adamların aklı karışır, varla yoku karıştırırlar" dediği, sonrasında ise "bu kemeri çıkartmanın vakti geldi" ifadeleriyle sözlü taciz ve hakarette bulunduğu belirtildi.

Bu gelişme üzerine mekanda çalışan emekçiler Yılmaz'ın özür dilemesini ve çalışanlarla temas kurmamasını isterken mekanın diğer ortaklarından "muayen gününde misin, ne bu alınganlık", "siz örgüt müsünüz, böyle toplu hareket ediyorsunuz, provokatörlük yapıyorsunuz" yanıtını aldıklarını dile getirdiler.

Yaşanan olay sonrası mekanın adının Barikatnefes olarak değiştirildiğini belirten emekçiler, "Ne bir erkek tarafından bir kadının, ne de bir patron tarafından bir emekçinin yaşamak zorunda bırakıldığı bu süreci, maruz bırakıldığı hakaret, taciz ve tehdidi kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Emekçiler yaptıkları ortak açıklamada bu gelişmeler nedeniyle mekandan istifa ettiklerini dile getirdiler.

Mekandan açıklama

Öte yandan Barikat Nefes adıyla yapılan açıklamada, mekanın yaşanan olaydan sonra devralındığı, bu olaylarla mekanın bir ilgisi olmadığı söylendi.

Açıklamada, bahsi geçen ismin (Kenan Yılmaz) hisseleri satın alınarak ortaklıktan çıkarıldığı dile getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yaşanan sürecin kronolojik sırası bellidir ve taraflara açık çağrımız bu olayı sosyal medya lincinden ziyade adli makamlara taşımaları ve konuyla alakası olmayan bizlerin adını geçirmemeleridir"

İşten istifa eden emekçiler, yapılan bu açıklamaya ilişkin "Söz konusu kişiyi önce çıkarttıklarını sonraki ilanda da ortaklık yapısını değiştirdikleri, işten bu sebeble istifa edenleri kendilerinin işten çıkarttıklarını ileri sürerek gerçeği, asıl sebebi ve olayı çarpıtıp gölgelemeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

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