İşçiler patronu otelde yakaladı: Sendikaya baskı yapan Abalıoğlu'na rahat yok

İzmir Kemalpaşa'da bulunan ve geçtiğimiz günlerde sendikal faaliyeti engellediği için fabrika önünde gerçekleşen eylemle gündeme gelen Abalıoğlu Lezita şirketi bu kez "Ekip Liderleri" ile sendikal baskıyı arttırmak için bir otelde yaptığı toplantıda protesto edildi.

16 işçiyi KOD 29 ile işten çıkartan şirket, fabrikada görevli "Ekip Liderleri" ile sendikalı işçilere baskı kurmaya devam ediyor.

Bugün akşam saatlerinde Turgutlu Palm City otelde patronun verdiği yemeği haber alan işçiler otelin önünde toplandı. İçeri girmek isteyen işçiler polis ekipleri tarafından engellendi. Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Dairesi Başkanı Göksel Şengün protestoya ilişkin olarak, haberi alır almaz otel önüne geldiklerini, amaçlarının işçilerin anayasal hakkını tanımayarak işçilere baskı yapan işverene seslerini duyurmak ve baskıyı sonlandırmasını söylemek olduğunu dile getirdi. Şengün fabrikadaki insanların hakkını hukukunu tanımayarak sendika ile masaya oturmayanların, otellerde "çalgılı çengili sofralar kurarak sendikal mücadeleyi baskılamak" için toplantılar yaptığını söyledi. Şengün, sendika üyesi oldukları için işçiye yapılan baskıya müsade etmeyeceklerini ve işçilerin huzurunu kaçıranların huzur bulamayacaklarını belirtti.

Otelin önünde bekleyişin devam ettiğini söyleyen Şengün tüm emek dostlarına burada buluşmak için çağrıda bulundu.