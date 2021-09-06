Abalıoğlu Lezita'da sendika zorbalığı: İşçileri 'yüz kızartıcı suç'tan işten çıkarıyor

İzmir’de bulunan Abalıoğlu Lezita Gıda fabrikasında Öz Gıda İş Sendikası'nın yeterli sayıya ulaşıp bakanlığa yetki başvurusu yapmasından sonra şirket işten çıkarmalara başladı. Öz Gıda İş Sendikası tarafından bugün fabrika önünde bir uyarı eylemi yapıldı.

Eylemde olan ve işten çıkarılan işçiler, sendikanın yetki başvurusundan sonra yöneticiler tarafından işçilere baskı yapıldığını ve işten çıkarmalara başlandığını belirttiler.

Geçtiğimiz günlerde sabah mesai başlangıcında kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan fabrikadan geri çevrildiklerini belirten işçiler, sendika avukatlarının devreye geçmesine rağmen işten çıkarmaların devam ettiğini ve işçileri istifaya zorladıklarını aktardılar.

Fabrikada işçilerin çalışma koşullarına da değinen işçiler fazla mesailere zorlandıklarını ifade ettiler. İşçiler, resmi ve dini bayramlarda çalışmaya gelmeyenlere baskı uygulandığını ve çalıştığı yerin değiştirildiğini, pandeminin en zirvede olduğu zamanlarda bile yetersiz önlemlerle fazla mesaiye bırakıldıklarını, dinlenme yerlerinin ve tuvaletlerin kullanılacak durumda olmadığını aktardılar.

Sosyal yardımların özel kesintilerle hiç edildiğini belirten işçiler, taleplerini dinleyen yetkili bulamadıklarını, patronun sendika düşmanlığı yaptığını ve tüm bu yaşadıkları duruma sessiz kalmayacaklarını, sendikal haklarına sahip çıktıklarını belirttiler.

Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün sürece dair, "Yaklaşık 2 ay önce fabrikada üye yapma ve örgütlenme çalışması başlattık. 1 aylık sürede 1160 üyeye ulaştık. Çalışma Bakanlığı'na çoğunluk ve yetki için müracatta bulunduk. Bir hafta önce çoğunluk ve yetki tespiti verildi. Bu karar ilgili olan herkese gönderildi. Bakanlıktan aldığımız tespit ve yetki sayısı oranı 2549 çalışan, 1160 üyedir. Biz bunu aldıktan sonra da çalışmamızı bitirmeyip devam ettirdik. Bugün itibariyle 1500 üyemiz var. Her gün de üye sayısı artıyor. Önümüzdeki günlerde muhtemelen fabrikanın yüzde 90'ı sendikaya üye olur. Çünkü işçiler çok kötü koşullarda çalıştırılıyor. " dedi.

E-Devletleri istendi

Abalıoğlu işverenlerinin çoğunluk tespitine itiraz ettiğini belirten Şengün, "Çalışmalarımıza karşı bazı hamleler yaptı. Yapılan hamleler ne ahlaki ne de yasaldır. Sendikaya üye olan ve üye olunması için çalışma yürüten 15 sendika üyemiz tek tek işten çıkarıldı. Yine işverenler, işçilerin zorla E-devletlerini isteyerek, sendikaya üye olup olmadıklarını sorgulatıyor. E-devletten sendikaya üye olup olunmadığına dair fotoğraf istiyorlar. Sendikadan istifa ettirilmeye zorluyorlar. Bütün bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk." bilgisini paylaştı.

Yüz kızartıcı suç!

Şengün, devamında şunları söyledi: "Bazı arkadaşlarımızın evine tebligat geldi. Tebligatta 4857 sayılı 25/2 maddesi gerekçesiyle işten çıkarıldıkları yazıyor. Bu madde içerisinde hırsızlık, kavga ve yüz kızartıcı suçlar bulunuyor. İşten çıkarılan işçiler en az 5 ila 15 yıllık işçilerdir. Bunca yıl içerisinde 1 gün devamsızlık yapmayan, yazılı ihtarı olmayan insanlardır. Bu insanları ne yazık ki sendikalı oldukları için tazminatsız bir şekilde kapının önüne koyuldular."

'Şu anda sarı kart gösteriyoruz'

Şengün, yasal hakları için hem işe iade hem de sendikal tazminat davası için hukuki süreci başlattıkların söyleyerek, "Şu anda fabrikanın önündeyiz, gün boyu uyarı yapıp sarı kart göstereceğiz. Yapılanların insani ve hukuki olmadığını göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte yasaları ve uyarılarımızı dikkate alınmazsa Abalıoğlu'nun mal sattığı büyük iş yerleri olan Mc Donald's, Migros, BİM, ŞOK, A101 önlerinde aynı anda eylem başlatacağız. " diye konuştu.