İşçiler İzmir Çiğli'de buluştu: Birlikte güçlüyüz!

Bugün İzmir'in Çiğli ilçesinde Çiğli İşçi Evi'nde düzenlenen toplantıya Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı genel koordinatörü Selahattin Kural katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda yaşanan ekonomik krize karşı dayanışma ve mücadele yöntemleri üzerine tartışma yürütüldü.

Toplantıda söz alan Selahattin Kural, "Şubat ayından itibaren ortaya çıkan işçi eylemleri bir şey gösterdi: işçi sınıfı mücadeleyi yaratıcılıkla ve örgütlülük ve buluştuğunda hem kazanabilir hem de ülkeyi bir umut olabilir. Korku iklimini dağıtacak ve sınıfını gücünü ortaya çıkaracak yaratıcı yöntemlerde buluşalım. Dayanışma ağları, işçi evleri, işyeri komiteleri... Yakın gelecekte ortaya çıkacak yeni gündemlere şimdiden hazırlanmamız lazım" şeklinde konuştu.

Ardından söz alan işçiler mücadele deneyimlerini ve yöntemlerini aktararak yeni dönem mücadeleler için nasıl hazırlık yapılabileceği üzerine tartıştı.