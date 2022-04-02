İşçiler işten çıkarılmıştı: Yönetim kurulu üyelerine 30 bin liralık 'huzur hakkı'

Başkent Elektrik işçileri EnerjiSa tarafından haksız yere işten çıkarılmış, DİSK/Enerji-Sen işçilerin işe geri alınması ve sendika örgütlenme üzerindeki baskıların son bulması talebiyle direniş başlatmıştı. Direniş üçüncü gününde Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde oturma eylemiyle sürerken, eylem polis saldırısına uğramıştı.

Sendikalı işçilerin, işten çıkarıldıkları gerekçesiyle protesto ettikleri EnerjiSa’nın 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağına göre, 30 Mart 2022 tarihli toplantıda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yeni "huzur hakkı" ücreti de belirlendi. Buna göre aylık "huzur hakkı" brüt 30 bin liraya çıkarıldı.

Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin önerge doğrultusunda; şirketin bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık/brüt 30 bin TL ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine 100 TL olumsuz oya karşılık 1.036.066.516,12 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi."

Tutanakta ayrıca, “Geçtiğimiz yıl bağımsız yönetim kurulu üyelerimize 18 bin TL ücret ödenmiştir” denildi.

Şirketin yıllık kârı 1 milyar 194 milyon 685 bin lira arttı

Tutanaklarda, “Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 2 milyar 218 milyon 53 bin 244 lira 14 kuruş konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmak üzere toplam 1 milyar 464 milyon 525 bin 519 lira 23 kuruş kâr payının (net yüzde 111,6- brüt yüzde 124) 1 milyar 181 milyon 68 bin 967 lira 12 lira sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına” ifadeleri kullanıldı.

EnerjiSA’nın 2021 yılı bilançosunda da net dönem kârının 2020 yılında 1 milyar 87 milyon 683 bin lirayken, 2021 yılında 1 milyar 194 milyon 685 bin lira artışla 2 milyar 282 milyon 368 bin liraya çıkardığı görüldü. (ANKA)