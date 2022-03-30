Enerji-Sen yöneticileri Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde gözaltına alındı

DİSK/Enerji-Sen'in, EnerjiSa tarafından haksız yere işten çıkarılan Başkent Elektrik işçilerinin işe geri alınması ve sendika örgütlenme üzerindeki baskıların son bulması talebiyle başlattığı direniş üçüncü gününde Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde oturma eylemiyle sürerken, eylem polis saldırısına uğradı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, gözaltıların direnişi sonlandıramayacağını belirten Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, emek dostlarına dayanışma için Sabancı'ya ait işyerlerini eylem alanına çevirme çağrısı yaptı.