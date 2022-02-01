İşçiler eyleme çıktı, Yurtiçi Kargo'dan açıklama geldi

Yalan söylüyorsunuz. Mayıs 2021’de sadece %5 zam yaptınız, 2021 zammını Aralık 2021’e ertelediniz. O zam 2022 zammı değil ve onu da paket yoğunluğu çok olan Aralık ayında değil Ocak ayında uygulamaya soktunuz.



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