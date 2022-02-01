İşçiler eyleme çıktı, Yurtiçi Kargo'dan açıklama geldi

Yurtiçi Kargo işçileri, düşük zamlara karşı Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak kontak kapatmıştı.
Şirket eylem sonrası bir açıklama yayımladı. Açıklamada 2022'de verilmesi gereken zammın erkene çekildiği belirtilerek, "Birkaç tedarikçi tarafından '2022 yılında yüzde 17 zam yapıldı' şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı, tamamen gerçekdışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" denildi.
İşçilerden yanıt: Yalan söylüyorsunuz
Öte yandan işçiler bu açıklama sonrası sosyal medyadan şirketi yalanladı. İşçilerin açıklamasında şöyle denildi:
"Yalan söylüyorsunuz. Mayıs 2021’de sadece yüzde 5 zam yaptınız, 2021 zammını Aralık 2021’e ertelediniz. O zam 2022 zammı değil ve onu da paket yoğunluğu çok olan Aralık ayında değil Ocak ayında uygulamaya soktunuz. Asgari ücretin altında kazanıyoruz!"
Yalan söylüyorsunuz. Mayıs 2021’de sadece %5 zam yaptınız, 2021 zammını Aralık 2021’e ertelediniz. O zam 2022 zammı değil ve onu da paket yoğunluğu çok olan Aralık ayında değil Ocak ayında uygulamaya soktunuz.— Yurtiçi Kargo Çalışanları (@yurticicalisan) February 1, 2022
Asgari ücretin altında kazanıyoruz!#YurtiçiKargoEylemde https://t.co/VSjOT1bh97