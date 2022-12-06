İşçiler #BöyleGitmez demek için Kadıköy İşçi Evi'nde buluştu 

Kadıköy İşçi Evi "Bizim Mahalle" toplantılarının ikincisinde #BöyleGitmez çağrısı ile bir işçi buluşması gerçekleştirdi. İnşaat, market, kurye, kültür ve ofis işçilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural'ın yaptığı sunumun ardından farklı alanlardaki hak gaspları ve ihlaller konuşuldu, somut örnekler paylaşıldı.



Kural "Bu ülkede işçiler var!" sloganıyla başlayan çalışmanın seçime ilerleyen Türkiye'de işçi sınıfının temsiline zemin oluşturarak düzenin nasıl çalıştığını deşifre etmeye olanak sağlayacağını söyledi. Düzen siyasetinin iktidarıyla muhalefetiyle emeği ve işçileri yok sayarak siyaset alanının dışına ittiğini vurgulayan Kural, düzen siyaseti ve sendikalar patron örgütleriyle görüşmeler yaparken, örgütlenmenin, sömürüyü ve mücadeleyi birlikte görünür kılmanın TKP'nin görevi olduğunu belirtti. Kural, sınıfın partisinin, örgütlü işçilerin, direnerek, dayanışma içinde, birlikte üreterek bu saldırıyı püskürteceğini söyledi.



İnşaat, market, kurye, kültür ve ofis işçilerinin yaşadığı sorunların konuşulduğu tartışma bölümünün ardından çalışma başlatılacak yeni şantiye, işyeri ve bölgeler için işçilerle birlikte planlamalar yapıldı.



İnşaat ve kurye alanında iş güvenliği, yemek ve konaklama koşulları, sigorta ve fazla çalışma, kültür alanında turne koşulları, güvencesizlik ve tanımsızlık, ofis alanında evden çalışma, sürekli mesai, marketlerde eksik istihdam, uzun ve izinsiz çalışma sorunlarının öne çıktığı toplantıda, örgütlenme çalışmalarına ek olarak, şantiye, kurye depoları ve marketlerde yaşanılan ihlallerin ve çalışma koşullarının işçilerin gözüyle fotoğraflanarak bir sergiye dönüştürülmesi kararı alındı.

Bizim Mahalle toplantıları farklı gündemlerle her hafta Kadıköy İşçi Evi'nde gerçekleşmeye devam edecek.