İşçiler anlattı: İzmir Forbest'te sigortalarımız zorla sıfırlanmaya çalışılıyor

Forbest’in İzmir Çiğli’de bulunan fabrikasında çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak sigorta girişlerinin sıfırlanması için yönetim tarafından kendilerine baskı yapıldığını aktardılar.

Bugün sabah mesaisiyle birlikte yöneticiler tarafından tek tek yönetim katına çağırıldıklarını, kıdem tazminatı tutarlarının oldukça altında para teklif edildiğini ve boş kâğıtlara imza atmalarının istendiğini anlatan işçiler yaşayacakları hak kayıpları nedeniyle bu hukuk dışı girişime tepki gösterdiler.

Zorla istifa ettirildikten sonra kıdem tazminatı, izin günleri gibi haklarını kaybedeceklerini dile getiren işçiler, şirketin mevcut işçilerini yeni işçi gibi yeniden sigorta girişi yapmaya çalıştığını, bu durumun yasadışı olduğunu söylediler.

Bu hukuksuzluğa karşı çıkan işçilerse "uzak mağazalara gönderilmekle tehdit edildiklerini, küfür ve hakarete maruz kaldıklarını" dile getiriyorlar. Fabrikadaki son durumu PE Ağı'na aktaran işçiler yönetim katındaki odalara tek tek alınan arkadaşlarının bir kısmının ağlayarak odadan çıktığı söylediler.