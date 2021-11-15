İşçiler anlattı: Albaraka Group şantiyesinde kaçak işçilik, kölelik ve ücret gaspı

Albaraka Group Bağdat şantiyesinde 11 işçi 2 ay boyunca çalışıp ücret alamadılar. İşçiler kaçak olarak götürüldükleri Irak'ta kaderlerine terk edildiklerini anlatırken, yaşadıkları mağduriyetin peşini bırakmayacaklarını dile getirdiler.

Geçtiğimiz Temmuz ve Eylül aylarında yaşanan hak gaspları ile gündeme gelen Albaraka Group Bağdat şantiyesinden Patronların Ensesindeyiz Ağı’na işçiler tarafından üçüncü kez benzer bir şikâyet ulaştı.

İki ay önce kaçak yollardan Türkiye’den Irak’a Albaraka Group’un şantiyesine çalışmaya götürülen inşaat işçilerine hiçbir ödeme yapılmadı, paralarını alamayan işçiler ülkeye çeşitli yollardan dönmek zorunda kaldılar.

Albaraka Group’un şantiyesinde çalışmaya giden 11 kalıp ustası yaşadıklarını PE’ye şöyle anlattılar.

'Vize yapılacak diye pasaportlar toplantı, 1600 dolar maaş verileceği söylenip verilmedi'

Kendilerini Türkiye’den Irak’a çalışmaya bir aracı kişinin götürdüğünü belirten işçiler, gidişlerin turist vizesi ile yapılacağını, orada adam başı 1600 dolar aylık maaş ve fazla mesai ücreti alacaklarını, ancak şantiyeye ulaşılmasının ardından pasaportların yine aynı kişi tarafından vize işlemleri bahane edilerek toplandığını ifade ettiler.

İşçiler, şantiyede yaklaşık iki ay kadar çalışmalarına rağmen henüz ödenmemiş olan ücretlerini talep ettiklerini, sorumlular tarafından o esnada kurulumu devam eden tabliye kalıbının betonunun dökülmesinden hemen sonraki gün ücretlerinin ödeneceğinin beyan edildiğini, bunun üzerine çalışmaya devam ettiklerini belirttiler.

'Kalıp uygunsuz denilerek ücretler ödenmedi, ses çıkarınca şantiyeden atıldık'

Kalıbın betonunun dökülmesinden iki saat sonra yapılan işte bir uygunsuzluk olması gerekçe gösterilerek ödeme yapılmayacağının söylendiğini belirten işçiler, duruma tepki gösterdiklerinde ise aynı günün gece yarısı şantiyenin Irak polisi tarafından basılacağı söylenerek, henüz vize işlemlerinin yapılmaması nedeniyle şantiyeden atıldıklarını ifade ettiler.

O gece kendilerini Bağdat’a getiren şahıs tarafından yine Bağdat’ta bulunan başka bir firmaya ait şantiyenin yatakhane kısmına misafir olarak götürüldüklerini aktaran işçiler, geceyi burada geçirdiklerini, sabah kalktıklarında ise şantiyenin yetkilileri tarafından işe çıkmalarının istendiğini aktardılar. İşçiler, şantiyeye geçici olarak geldiklerini söylediklerinde ise şantiyeye getiren şahsın onları çalışmak üzere getirdiği cevabını aldıklarını aktardılar.

'Bir başka firmanın şantiyesine 11 işçi köle gibi devredildik'

PE’ye konuşan işçiler, “bir başka firmanın şantiyesine 11 işçi köle gibi devredildik” sözleriyle kendilerine köle gibi davranılmasına tepki gösterdiler. İki gün yeni şantiyelerinde çalışan işçilere ikinci günün sonunda diğer taşeronlar tarafından yapılan baskı sonucu adam başı 100’er dolar verilerek buradan da kapı dışarı edildiler.

'Ailelerimizden elçiliği aramalarını istedik'

Bağdat’ta kaçak konumda sokakta kalan işçiler, Türkiye’nin Bağdat Elçiliği’nden yetkililere ulaştıklarını ve elçilik yetkililerinin ilgisiz davrandıklarını “isterseniz bir avukat yönlendirelim size” dediklerini ifade ettiler.

Avukat ücretini karşılayamadıklarını belirten işçiler, ceplerinde 100 dolarla Erbil’e kendi imkânlarıyla aç susuz gittiklerini, o esnada ailelerine ulaşarak Erbil Konsolosluğunu aramalarını istediklerini, bu sayede uzun uğraşlar sonucu Erbil Konsolosu ile görüşebildiklerini, görüşme sonrası misafirhaneye yerleştiklerini ve daha sonra Türkiye’ye dönebildiklerini belirttiler.

Ülkeye döndükten sonra Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasa geçen işçiler hem alacaklarını almak için mücadele edeceklerini hem de işçilerin yurtdışında çalışmaya giderken yaşamaya devam ettikleri bu tür sorunları kamuoyunun gündemine taşımayı istediklerini ifade ettiler.