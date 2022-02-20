İşçiler Aliağa Meydanı'nda: Gemi sökümü cehennem, işçiler köle kalmayacak!

İzmir Aliağa'daki Gemi Söküm işçileri, iş bırakmalarının 10. gününde, aileleriyle birlikte Aliağa Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdiler. Aliağa halkının ve siyasi partiler ile demokratik kitle örgütlerinin de yoğun katılım gösterdiği basın açıklaması yaşamını yitiren işçiler için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Ardından iki Gemi Söküm işçisi, çalışma koşulları ve iş bırakmalarına dair süreci aktaran konuşmalar yaptılar. İş bırakan işçilerin ortak taleplerinin okunmasının ardından bir işçinin okuduğu türkülerle basın açıklaması sonlandırıldı. Gemi Söküm işçilerinin grevi ise yarın iş yerlerinin önünde devam edecek.

Aliağa Demokrasi Meydanı'ndaki basın açıklamasına yüzlerce gemi sökümü işçisi ve aileleri katıldı. Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde çalışan, düşük ücret ve ağır çalışma koşulları gerekçesiyle 10 gündür iş bırakma eylemi yapan söküm işçileri, patronlara karşı tepkilerini yükseltti.

Gemi söküm tesislerindeki 22 firmada görevli yaklaşık 2 bin işçi adına bir basın açıklaması yapıldı. "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız", "Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz", "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek", "Birleşe Birleşe Kazanacağız" sloganları eşliğinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bizler günlerdir insanca çalışma ve yaşam koşulları talebiyle direnen Aliağa Gemi Söküm işçileriyiz. Haklarımızı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Yıllardır tersane patronlarının bizlere reva gördüğü yaşamı, çalışma koşullarını kabul etmiyoruz. Günlerdir taleplerimizi tek tek sıraladık. Ancak görmeyen gözler, duymayan kulaklar için bir kez daha buradan haykırmak için toplandık. Kardeşler diyoruz ki; Gemi söküm cehennem işçiler köle kalmayacak."

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nin dünyanın üçüncü büyük, Avrupa'nın ise tek gemi söküm tersanesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Yıllık 200 milyon dolarlık iş hacminden söz ediliyor. Tersane patronları kâr rekorları kırıyor. Ama biz, tersanede tüm değerleri yaratan işçiler olarak emeğimizin, alın terimizin karşılığını alamıyoruz. Her gün artan enflasyon karşısında biraz daha eziliyoruz. İnsanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz" denildi.

Açıklamada, işçilerin talepleri şöyle sıralandı: