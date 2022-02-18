Aliağa gemi söküm işçileri yürüyüş gerçekleştirdi

Haklarını alana kadar mücadele edeceğini açıklayan Aliağa gemi söküm işçileri, direnişlerinin 8. gününde yürüyüş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

Hakları için 11 Şubat tarihinden beri direnen İzmir Aliağa gemi söküm işçileri, direnişlerinin 8. gününde talepleri için yürüyüş gerçekleştirdi.

Aliağa, ağır ve kötü çalışma koşulları ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğiyle gündeme geliyordu.

Eyleme çıkan işçiler şu talepleri sunuyor:

  • Gemide çalışan kesimcisinin 500 TL, saha işçisinin 450 TL, ara işçisinin 350 TL ve operatörün 450 TL yevmiye alması
  • Gemi söküm işçiliği, ağır ve tehlikeli iş kolu kapsamına alınması
  • Maaşların bankalar üzerinden ödenmesi
  • Hava muhalefeti nedeniyle yevmiyelerin kesilmemesi
  • 6 ayda bir zam uygulanması
  • Yapılan eylemler nedeniyle hiçbir işçinin işten atılmaması
  • İşçi temsilciliğinin protokol altına alınması
  • Kişisel koruyucu ekipmanların işçilere temin edilmesi
  • Cumartesi günleri yarım gün mesai yapılması
  • Eldeki iş bitiminde işçilerin işten çıkarılmaması
  • Yıllık izin hakkı olan işçinin istediği zaman iznini kullanabilmesi
  • İşe girişlerde rapor alınırken, rapor çıkarma ücretlerinin işveren tarafından karşılanması
  • Bu süreçte açılan tüm davalar geri çekilmesi

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PE Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı: Taleplerimiz kabul edilene kadar mücadeleye devam!