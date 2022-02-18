Aliağa gemi söküm işçileri yürüyüş gerçekleştirdi

Hakları için 11 Şubat tarihinden beri direnen İzmir Aliağa gemi söküm işçileri, direnişlerinin 8. gününde talepleri için yürüyüş gerçekleştirdi.

📢Aliağa gemi söküm işçileri talepleri için yürüyüş yapıyor.



🔴Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz! #AliağaİşçisiZamİstiyor pic.twitter.com/JfXdOGOanh — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 18, 2022

Aliağa, ağır ve kötü çalışma koşulları ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğiyle gündeme geliyordu.

Eyleme çıkan işçiler şu talepleri sunuyor:

Gemide çalışan kesimcisinin 500 TL, saha işçisinin 450 TL, ara işçisinin 350 TL ve operatörün 450 TL yevmiye alması

Gemi söküm işçiliği, ağır ve tehlikeli iş kolu kapsamına alınması

Maaşların bankalar üzerinden ödenmesi

Hava muhalefeti nedeniyle yevmiyelerin kesilmemesi

6 ayda bir zam uygulanması

Yapılan eylemler nedeniyle hiçbir işçinin işten atılmaması

İşçi temsilciliğinin protokol altına alınması

Kişisel koruyucu ekipmanların işçilere temin edilmesi

Cumartesi günleri yarım gün mesai yapılması

Eldeki iş bitiminde işçilerin işten çıkarılmaması

Yıllık izin hakkı olan işçinin istediği zaman iznini kullanabilmesi

İşe girişlerde rapor alınırken, rapor çıkarma ücretlerinin işveren tarafından karşılanması

Bu süreçte açılan tüm davalar geri çekilmesi

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