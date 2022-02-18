Aliağa gemi söküm işçileri yürüyüş gerçekleştirdi

Hakları için 11 Şubat tarihinden beri direnen İzmir Aliağa gemi söküm işçileri, direnişlerinin 8. gününde talepleri için yürüyüş gerçekleştirdi.
📢Aliağa gemi söküm işçileri talepleri için yürüyüş yapıyor.— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 18, 2022
🔴Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz! #AliağaİşçisiZamİstiyor pic.twitter.com/JfXdOGOanh
Aliağa, ağır ve kötü çalışma koşulları ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğiyle gündeme geliyordu.
Eyleme çıkan işçiler şu talepleri sunuyor:
- Gemide çalışan kesimcisinin 500 TL, saha işçisinin 450 TL, ara işçisinin 350 TL ve operatörün 450 TL yevmiye alması
- Gemi söküm işçiliği, ağır ve tehlikeli iş kolu kapsamına alınması
- Maaşların bankalar üzerinden ödenmesi
- Hava muhalefeti nedeniyle yevmiyelerin kesilmemesi
- 6 ayda bir zam uygulanması
- Yapılan eylemler nedeniyle hiçbir işçinin işten atılmaması
- İşçi temsilciliğinin protokol altına alınması
- Kişisel koruyucu ekipmanların işçilere temin edilmesi
- Cumartesi günleri yarım gün mesai yapılması
- Eldeki iş bitiminde işçilerin işten çıkarılmaması
- Yıllık izin hakkı olan işçinin istediği zaman iznini kullanabilmesi
- İşe girişlerde rapor alınırken, rapor çıkarma ücretlerinin işveren tarafından karşılanması
- Bu süreçte açılan tüm davalar geri çekilmesi
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