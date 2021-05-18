Bu hafta İşçiden'in gündemi mesleki ve teknik eğitimdeki genç emekçiler. Programa katılan öğrenci ve öğretmenler, ülkemizde mesleki eğitimdeki piyasalaşma, sermaye belirlenimi ve gericileşmeyi anlatıyorlar.

İşçiden: Ne öğrenci, ne emekçi