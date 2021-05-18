Bu hafta İşçiden'in gündemi mesleki ve teknik eğitimdeki genç emekçiler. Programa katılan öğrenci ve öğretmenler, ülkemizde mesleki eğitimdeki piyasalaşma, sermaye belirlenimi ve gericileşmeyi anlatıyorlar.
İşçiden: Ne öğrenci, ne emekçi
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
İşçiden: Ne öğrenci, ne emekçi
İşçiden'e katılan öğrenci ve öğretmenler, ülkemizde mesleki eğitimdeki piyasalaşma, sermaye belirlenimi ve gericileşmeyi anlatıyorlar.
Haber Merkezi
Bu hafta İşçiden'in gündemi mesleki ve teknik eğitimdeki genç emekçiler. Programa katılan öğrenci ve öğretmenler, ülkemizde mesleki eğitimdeki piyasalaşma, sermaye belirlenimi ve gericileşmeyi anlatıyorlar.
İşçiden: Ne öğrenci, ne emekçi