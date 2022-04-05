İşçi servisi ve tır çarpıştı: 2'si ağır 25 işçi yaralandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tır ile işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi devrildi. Kazada, serviste bulunan 25 işçi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan serviste sıkışmış olan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)