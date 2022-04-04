Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 6. kattan düştü

Olay, dün 13.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)