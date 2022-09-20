İşçi parasını istemek için dükkana gitti, kavga çıktı: Patron ve oğlu bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren demir doğrama dükkanında meydana gelen olayda, henüz ismi belirlenemeyen bir işçi parasını almak için arkadaşlarıyla birlikte dükkana gitti.

İşçi, 56 yaşındaki patron Ahmad Ajjan El Hadid ve patronun 34 yaşındaki oğlu Yusuf Ajjan El Hadid'den parasını istedi. İşçinin parasını alamaması sonucu yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, patron ve oğlu bıçakla yaralandı.

Şüpheliler olayın ardından dükkandan uzaklaşırken, olay yerine polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi. Patron ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.