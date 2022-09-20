Çalışma Bakanı'na 'iş cinayetleri' soruldu: 180 ülke arasında 149. sıradayız

Son bir haftada yaşanan iş cinayetlerini Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Muazzez Orhan Işık, iş cinayetleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e soru önergesi verdi.

Soru önergesi veren Işık, "Türkiye’nin 180 ülke içerisinde 149. sırada yer aldığını belirterek, “2021 yılında iş cinayetlerinde en az 2.170 işçi yaşamını yitirmiştir. Ağustos ayında 186 ve 2022 yılının ilk sekiz ayında 1202 işçinin yaşamını yitirdiği işyerlerinde kalıcı, önleyici tedbirler alınmamaktadır. İSİG Meclisi’nin kamuoyuna duyurduğu raporlarına göre 2013 yılından bu yana 18.280’den fazla işçi, gerekli önlemler alınmayan iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir” dedi.

'Tedbirsizlik ölüm getirmektedir'

Işık'ın verdiği önergede şu ifadeler yer aldı:

"16 Eylül 2022’de Van-Hakkari karayolunun Güzeldere mevkiinde tünel inşaatında çalışan işçilerden ikisi yaşamını yitirdi. Limak ve Gökçenay firmalarının taşeronu olan Ölmez-Ertuş firmasının işçileri olan Vanlı işçi Yusuf Sönmez ve Diyarbakırlı işçi Şafak Polat da 20 yaşındaydı. Son bir haftada Adana’da orman işçisi Umut Durakçı, Kastamonu’da inşaat işçisi Abdurrahman Birgün, orman işçisi Yaşar Sarıcı, Urfa’da inşaat işçisi Mustafa Kılıç, Samsun’da otel çalışan Mustafa Şeker, Malatya’da inşaatta çalışan Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ve Mehmet Yel, Ankara’da Maden işçisi Ömer Kalem, Gaziantep’te inşaat işçisi Ali Taşar, itfaiye işçisi Remzi Mutafoğlu, Iğdır’da inşaat işçisi Erhan Kurt, İstanbul’da hastanede güvenlik görevlisi olan Tuğrul Okudan, gemide kaptan olan Nazım Balcı, Sakarya’da bir firmada ısı yalıtım işçisi olan Muhsin Bölük, Konya’da inşaat işçisi İbrahim Demircan, Mersin’de inşaat işçisi Emrah Aslan, Bursa’da Suriyeli inşaat işçisi Abdurrahman Ahmet yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitirenlerin dışında ağır yaralanan, kalıcı bir şekilde engelli olan işçilerin olduğu bilinmektedir. İşyerlerinde tedbirsizlik ölüm getirmektedir.”

Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e şu soruları yöneltti: