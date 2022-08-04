İşçi önderi Mustafa Tozkoparan ölümünün 2. yılında anılıyor

Yaşamı boyunca işçi sınıfının saflarında örgütlü şekilde yerine almış, Gebze bölgesindeki sendikal mücadelede öne çıkan isimlerden işçi önderi Mustafa Tozkoparan ölümünün 2. yılında Gebze İşçi Evi'nde yapılacak bir etkinlikle anılacak.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş'ın katılımcı olacağı etkinlikte Tozkoparan'ın dostları, yoldaşları, mesai arkadaşları ve onun mücadelesini sürdüren yeni kuşak genç işçiler bir araya gelecek.

Yoldaşımız, metal işçisi, uzun yıllar sendikal mücadele yürütmüş Mustafa Tozkoparan'ı ölümünün 2. yılında TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş'ın katılımıyla anıyoruz.



📆 07 Temmuz 2022 Pazar

⏰18:00

📍Gebze İşçi Evi (@gebzeiscievi) pic.twitter.com/dWFafi0hmD — TKP (@tkpninsesi) August 4, 2022

Mustafa Tozkoparan kimdir?

1964’de Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta okulu Tarsus’ta bitirdikten sonra 1982 yılında işçilik hayatına başladı.

Önce Soma Termik B Santrali, ardından Gökova Termik Santrali’nde kaynak ustası olarak 16 yıl çalıştı.

1998’de Gebze’ye taşındı ve Sarkuysan fabrikasında döküm işçisi olarak işe başladı.

2015 yılında bu fabrikadan emekli oldu.

Çalıştığı her yerde mücadeleyi yükseltti, işçilerin Mustafa abisi oldu. Altı kez işyerinde sendika temsilcisi seçildi.

1992 yılında Sosyalist Türkiye Partisi’nin kuruluşunda yer aldı. TKP’de çeşitli dönemlerde Gebze ilçe başkanlığı ve benzeri merkezi görevler yürüttü.

Evli ve iki çocuk babasıydı.