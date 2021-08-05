İşçi önderi Mustafa Tozkoparan ölümünün 1. yıldönümünde anıldı

TKP Gebze İlçe Örgütü’nde ilçe başkanlığı dahil çeşitli görevler üstlenen, uzun yıllar sendikal mücadele yürütmüş olan Mustafa Tozkoparan ölümünün birinci yılında anıldı.

Dostları ve yoldaşları, işçilerin “Mustafa ağabeyi” olarak tanınan Mustafa Tozkoparan’ı ölümünün birinci yılında yalnız bırakmadı. Mustafa Tozkoparan, örgütlü mücadeleye gönül vermiş ve mücadele etmekten asla yılmamış bir komünistti. 1982 yılına işçilik hayatına başlayan Tozkoparan, Soma Termik B Santrali ve Gökova Termik Santrali’nde kaynak ustası olarak 16 yıl çalıştı. 1998 yılında Gebze’de, Sarkuysan fabrikasında döküm işçisi olarak işe başladı. 2005 yılında emekli oldu. Çalıştığı bu süre boyunca tam 6 kez işyerinde sendika temsilcisi seçildi.

Anmada ilk sözü Gebze’den 25 seneyi aşkın süre yoldaşlıklarını sürdüren Resul Aytaş ilk sözü aldı. Ardından sözü Sarkuysan fabrikasında Birleşik Metal İş (BMİS) iş yeri baş temsilciğini yürüten yoldaşı Mehmet Kılıç’a devretti. İşçilerin “Mustafa Abi’lerinin “ birlikte yaşadıkların anılar, ondan öğrendikleri paylaşıldı.

Anmada söz alan BMİS Gebze 1 No’lu şube başkanı Selçuk Çiftçi yaklaşık 15 yıl Sarkuysan fabrikasında birlikte mücadele ettiklerini, birlikte görevler aldıklarını, Mustafa Tozkoparan’dan çok şey öğrendiğini dile getirdi.

Ardından söz alan BMİS Gebze 2 No’lu şube başkanı Necmettin Aydın, Mustafa Tozkoparan’la 20 yıllık mücadele arkadaşı olduklarını birlikte birçok fabrika örgütleme sürecini yaşadıklarını, fabrika kapılarında birlikte beklediklerini iletti.

Son sözü alan TKP MK üyesi Alparslan Savaş, “Onun için önemli olan üç şey: Ailesi, sendikal mücadelesi ve partisiydi. Hayatını bu üç şeyi merkeze alarak yaşadı ve partili mücadelesinden bir adım bile geri atmadı. Şimdi burada, ölümünün birinci yılında bize düşen şey; Mustafa ağabeyin hayalini kurduğu düzeni, yani sosyalizmi kuracağımıza dair verdiğimiz sözü yerine getirmektir. Mücadeleyi yükselteceğiz ve bu köhne düzeni yıkacağız!”

Anmanın ardından sohbet ve yemek organizasyonu için Mustafa Tozkoparan'ın evinin bahçesine geçildi.