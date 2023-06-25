İşçi ölümünde kusurlu bulunan kayyum yardımcısının göreve devam ettiği öğrenildi

Bir işçinin ölümünden yüzde 100 sorumlu tutulan ve hakkında soruşturma açılan kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz’ün, halen görevinin başında olduğu öğrenildi.

Evrensel'den Fethi Balaban'ın haberine göre, kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce kiralanan iş merkezinin tadilat inşaatında 8 Temmuz 2021’de geçirdiği kaza nedeniyle yaşamını yitiren inşaat ustası Nuri Aydın’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kayyumu vali Ekrem Canalp’in izin vermemesi nedeniyle olayda asli kusurlu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz hakkında 2 yıl boyunca işlem yapılmadı.

Kayyumun soruşturma izni vermemesi üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Başvuruyu kabul eden mahkeme, “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırdı.

İstinaf Mahkemesi, Gürbüz’ün “Görevi kötüye kullanma”, “Kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar”, “Kamu kurumunu zarara uğratma”, “Sigortasız ve iş güvenlik önlemleri olmaksızın işçi çalıştırmak ve kasıt seviyesinde ihmalle işçi ölümüne neden olmak” suçlarını işlediğine dair güçlü delillerin olduğunu belirterek, Gürbüz’ün olayda yüzde 100 kusurlu olduğuna dair bilirkişi raporuna da yer verdi.

Kararın üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürdü. Gürbüz ile ilgili hazırlanan SGK raporuyla, Kamu İhale Kanunu’na aykırı iş yapıldığı da ortaya çıktı.

'Kayyum Gürbüz'e siper oldu'

Gürbüz’ün işçi ölümünden sorumlu olması ve SGK raporlarıyla açığa çıkan usulsüzlüklere rağmen görevde olmasına tepki gösteren görevden alınan Batman Belediyesi Eş Başkanı Songül Korkmaz, kayyumun Gürbüz’e siper olduğunu söyledi.

Kayyumun belediye kaynaklarını yandaşlara peşkeş çektiğini söyleyen Korkmaz, Gürbüz’ün Özel Kalem Müdürlüğü’ne sınavsız bir şekilde girdiğini ve sürekli görevde yükselmesine dikkat çekti. Ayrıca Gürbüz’e 8 müdürlük daha verildiğini belirten Korkmaz, “Görevdeyken bir işçinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Yaşamını yitiren kişide sigortasız bir şekilde çalıştırılıyor. Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen etkin bir soruşturma yürütülmüyor” dedi.

Gürbüz'e 8 müdürlük bağlandı

İşçinin ölümünden sorumlu tutulan Gürbüz’e soruşturma izni vermeyen kayyumun, daha sonra 8 müdürlük bağlayarak başkan yardımcısı görevine getirildiğini aktaran Korkmaz, devletin cezasızlık politikasının devrede olduğunu söyledi. Korkmaz, bir işçinin ölümünden sorumlu tutulan kişinin halen görevinin başında olmasının delileri ortadan kaldırma ve soruşturmaya müdahale anlamı taşıdığını belirtti.