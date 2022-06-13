İşçi avukatlar: Genç avukatların katili bu düzeni, yağma düzeninizi bozacağız

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat T.Ç. Galata Kulesi’nden atlayarak yaşamına son verdi.

İşçi Avukatlar Merkezi'nden yapılan açıklamada "Meslektaşımız T.Ç. hayatına son vererek aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Açıklamada "Genç avukatlar, işçi avukatlar yoksulluk sınırının altında ücretlerle köle gibi çalıştırılıyor. Senelerdir haklarımız için mücadele ediyoruz ama bırakın bizim yanımızda olmayı; avukatlık kanununda gerekli düzenlemeleri yapmayan iktidarıyla, seçimden seçime işçi avukatları hatırlayan barolarıyla, adalet bakanlığıyla dört bir yandan bizi bu sömürüyle baş başa bıraktınız. Daha da ileri gidip sömürünün kucağına ellerinizle ittiniz, kendi çabalarımızla çıkardığımız işçi avukatlar yönetmeliğine dava açıp iptal ettiniz! Bu ölümlerde hepiniz payı var. Hesabını soracağız! Genç avukatların katili bu düzeni, yağma düzeninizi bozacağız!" ifadelerine yer verildi.