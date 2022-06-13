Avukat cinayetinde detaylar ortaya çıktı… 'Çilingire binbir yalan'

Soruşturmada ortaya çıkan detaylarda Dilara Yıldız’ın son olarak kardeşini aradığı ve kurtulmak için şifreli şekilde konuştuğu tespit edildi. Ardından Yıldız’ın kardeşinin polisleri arayıp, "Avukat ablamın eski nişanlısı mal varlığını alabilmek için ablamı rehin almış. Kafasına silah dayıyor olabilir. Rahat konuşamıyor, şifreli konuştu. Hakkınızı helal edin dedi ve kapattı" dediği kaydedildi.

'Beni kurtarın' dercesine baktı

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, olay yerinde bulunan arkadaşları o anları anlattı. Restorana gittiklerinde Dilara Yıldız'ın kendilerine "kurtarın beni" dercesine baktığını söyleyerek, Yıldız'ın telefonda polisle konuştuğunu anladığında Dönmez'in "Beni mi şikayet ettin, sıkıntı yok de" diyerek telefonu kapattırdığını anlattı.

Polisler geldiğinde "Sen bittin, öldüreceğim seni" dedikten sonra da tetiği çektiğini kaydetti.

Olay yaşanmadan önce genç kadının yan masada bulunan arkadaşına da kısık sesle, "10 gündür evimde kalıyormuş. Evde 10 el ateş etti, beni bırakma. Polislere söyle temkinli gelsinler. Üzerinde silah var, ağzında kurşun var" dediği de yürek yakan detaylar arasında yer aldı.

Çilingire binbir yalan

Oktay Dönmez'in genç kadının evine nasıl girebildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Dönmez çilingiri arayıp asker olduğunu söyleyerek anahtarını birliğinde unuttuğunu anlattı.

Kapıyı açtırmak istediğini ancak göbeği değiştirmeyeceğini, anahtarının bir gün sonra birliğinden geleceğini belirtti. Çilingir, "Düzgün giyimli ve düzgün konuşan biriydi. Site de güvenlikli olduğu için kendisine güvenerek kapıyı açtım" dedi.

Evde korkunç detaylar

Dilara Yıldız'ın evinde yapılan incelemede evde iki mermi, kelepçe ve Oktay Dönmez adına kayıtlı, ödeyecek kısmında Dilara Yıldız yazılı toplamda 95 bin dolarlık senetler ile 2 adet boş senedin olduğu öğrenildi.

Mesajlardaki feryat

Oktay Dönmez'in genç avukata attığı mesajlara da ulaşıldı. "Gerekirse yanında kim varsa onları da alacağım, günlerin sayılı, mermiyi gözünden sokup beyninden çıkaracağım, celladım de bana" gibi birçok kez korkunç şekilde tehdit ettiği ortaya çıktı.

Tabanca ve avcunda mermi dolu bir fotoğrafı da eski nişanlısına gönderdiği belirlenen adama genç kadının, "Beni dolandıramadın diye hırs yaptın anlıyorum. Fuhuşa aracılık yapıp iğrenç bir hayat sürüyorsun diye bıraktım. Hiç kimse beni tehdit edemez. İnsan gibi bitsin, yüz yüze bakacak hal kalsın, yazma artık bana" şeklinde sözlerle kurtulmaya çalıştığı gözler önüne serildi.

Telefondaki aramalar

Öte yandan Oktay Dönmez'in telefonunda yapılan incelemede yaptığı aramalar dikkat çekti. Katilin "Kişinin konumunu bulma, 7,65 mm suikast silahı mı, infaz videosu, kafaya silah dayama, anadolu adliyesi hakim listesi, anadolu adliyesi yemek katı" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Bu aramalar için savcılık, "Canavarca hisle öldürmeyi planladı" ifadesini kullandı. Oktay Dönmez'in Dilara Yıldız'ı takıntı haline getirdiğini belirten savcılık "Yemek yemek istediğini belirterek şüpheliyi kalabalık ortama çekip can güvenliğini sağlamaya çalıştı. Öldürmesinin nedeni iddia edildiği gibi alacak verecek meselesi değil, kendisinden ayrılmasını hazmedemedi" dedi.

Savcılıktan tespitler

Genç avukatın zarar görmemek için büyük çaba sarf ettiğine de dikkat çeken savcılık, "Sadece şüpheliden ayrılmak istedi. Şüpheli kabullenmediği için çok büyük bir kin güttü. Acı çekmesinden zevk almak için öldürdü. Şüphelinin tehlikeliliği ve kötülüğü ortada. Hiçbir suçu ve günahı bulunmayan bir kadını tabancanın tüm mermilerini kafasına boşaltarak öldürdü" ifadelerini kullandı.

"Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Oktay Dönmez önümüzdeki günlerde Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.