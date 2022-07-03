'İsa'nın ikinci gelişi' için aylardır kilisede tutulan 77 kişi kurtarıldı

Nijerya’da polis kuvvetleri, aralarında çocukların da bulunduğu 77 kişiyi aylardır tutuldukları kiliseden kurtardı.

BBC’de yer alan habere göre, Nijerya’nın Onda eyaletinde bir annenin, çocuğunun kiliseye gittiğini söyledikten sonra kaybolduğunu bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, çocukların da aralarında bulunduğu 77 kişinin aylardır bir kilisede tutulduğunu tespit etti.

Kilisede tutulan kişilerin “İsa'nın ikinci gelişinin” nisan ayında olacağına inandırılarak burada tutulduğu tespit edildi.

Kilisenin papazı ve yardımcısı tutuklandı. Papazın 26'sı çocuk 77 kişiyi İsa'nın nisan ayında geri geleceğine inandırdığı ancak nisanda gelmeyince de eylül ayında geleceğine inandırdığı öğrenildi.

İsa'nın ikinci gelişi, İsa'nın yaklaşık iki bin yıl önce çarmıha gerilip üç gün sonra dirilmesinin ardından göğe yükselmesinden sonra dünyaya dönmesine ilişkin bir Hristiyan inancıdır.