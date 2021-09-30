ABD'li milyarder papaz bağışları yetersiz buldu: 'İsa peygamber parasızlıktan gelemiyor'

ABD'nin Louisiana eyaletinden sağcı Evanjelik papaz Jesse Duplantis katıldığı televizyon programında kiliselere yapılan bağışların az olduğundan yakındı ve bu nedenle "İsa'nın dünyaya yeniden dönmediğini" söyledi.

TV programları aracılığıyla misyonerlik yapan özel jet sahibi multi-milyarder Duplantis, bağlı olduğu kilisenin ABD'deki İda Kasırgası'ndan en çok etkilenen bölgelerden biri olan St. Charles Parish'te olmasına karşın afetzedelere hiçbir yardımda bulunmadığı için eleştirilmişti.

Duplantis katıldığı TV programında İsa'nın "henüz dünyaya geri dönmemesinin" nedeninin insanların kiliselere yeterince bağışta bulunmamaları olduğuna inandığını söyledi. Duplantis TV üzerinden yürüttüğü bağış kampanyasına daha fazla katılımınsa "İsa'nın dönüşü"nü hızlandıracağını savundu.

Duplantis "Şuna dürüstçe inanıyorum ki İsa'nın hâlâ gelmemiş olmasının nedeni insanların Tanrı'nın onlara vermelerini söylediği şeyi vermemeleridir" dedi ve ekledi: "Bunu anladığınızda (İsa'nın gelişi için) zamanı da hızlandırabilirsiniz".