İrlandalı taraftarlar kraliçenin ölümünü kutladı: 'Lizzy tabutta'

İngiltere monarşisinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülkede ulusal yas ilan edilirken, İrlandalı taraftarlar tribünlerde kutlama yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'deki Tallaght Stadyumu'nda İsveçli Djurgårdens futbol takımıyla karşılaşan Shamrock Rovers takımının taraftarları kraliçenin ölümünü şarkı söyleyerek kutladı. Taraftarlar KC & the Sunshine Band adlı müzik grubunun "Give It Up" şarkısının nakaratını "Lizzy’s in a box" (Lizzy kutuda/tabutta) şeklinde değiştirerek söyledi.

Fans in Tallaght Stadium, Dublin erupt with delight and sing "Lizzie's in a box" when discovering that Queen Elizabeth passed away. She won't be missed by many in Ireland. pic.twitter.com/FTtBW9mgh8 — Special Branch 🎭 (@Retardcommit_E) September 8, 2022

Öte yandan İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda'da Kanlı Pazar'ın yaşandığı Derry'de de Elizabeth'in ölüm haberinin ardından sokaklarda kutlama yapıldı.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda insanların kornalarla ya da arabalarından inerek caddelerin ortasında kutlama yaptıkları görüldü.

İrlanda 1922'de Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını elde etmiş, en büyük kentlerden Belfast'ın da içinde olduğu Kuzey İrlanda Birleşik Krallık içinde kalmıştı.