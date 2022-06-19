İrlanda'dan İngiltere'ye uyarı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin bugün yaptığı açıklamada İngiltere'nin Kuzey İrlanda ile ticareti kolaylaştırmak için Brexit anlaşmasının bir kısmını tek taraflı olarak değiştirecek yeni bir yasa çıkarmasının "çok ciddi sonuçları" olacağını söyledi.

BBC'ye konuşan Martin, İngiltere'nin müzakerelere devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu tasarı yasalaşırsa, bence çok ciddi bir durumdayız. Şimdi olması gereken, İngiliz hükümeti ile Avrupa Birliği arasında gerçekten önemli müzakerelere devam etmektir" dedi.