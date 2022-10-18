İrlanda'da ev sahiplerinin kiracıları tahliye etmesi yasaklanıyor

İrlanda Başbakanı (Taoiseach) Micheál Martin, parlamentonun alt kanadı Dáil'e verdiği demeçte, 1 Kasım'dan Mart ayının sonuna kadar ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmelerini yasaklayacak yasa tasarısının hazır olduğunu söyledi.

Martin, önümüzdeki hafta parlamentonun iki kanadı olan Dáil ve Seanad'a sunulması beklenen tasarının "önümüzdeki ayın ilk gününden itibaren uygulamada olabileceğini" kaydetti.

Öte yandan muhalefet, hali hazırda tahliye baskısı altındaki kiracıların bu karardan faydalanıp faydalanamayacakları konusunda muğlaklıktan şikâyetçi. Hali hazırdaki belirsizliğin ev sahiplerinin kiracılar üzerinde baskıyı arttırmasına neden olması ve yasayı nihai olarak etkisiz kılmasından endişeleniyor.

Buna karşılık Taoiseach mevzuatın tüm detaylarıyla birlikte önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söylerken, “Tasarı yürürlüğe girdikten sonraki gün tahliye ile karşı karşıya kalan herkes korunur.” demekle yetindi.

Martin'in Dáil'de verdiği demece göre, kiracılar kira ödemediği veya konutu harap etmek gibi iyi hal ve benzeri yükümlülüklerini ihlal etmediği sürece tahliye edilemeyecek.

Martin, "Bir ailenin çadırda yaşamak zorunda kalması kabul edilemez" derken, bu yıl yaklaşık 25 bin sosyal konut inşa edileceğini, ancak yılda 35 bin yeni konut hedefine ulaşmaları gerektiğini söyledi.

Taoiseach ayrıca Temmuz ayından bu yana, yerel yetkililerin, bir mülk satışa çıkarıldığı için kiracıların yerinde tahliye edilmek üzere olduğu 650'ye yakın mülkü satın aldığını söyledi.

Sadece bu yılın ikinci çeyreğinde ev sahipleri 1 bin 11 konuttaki kiracıyı, "evi satacakları" bahanesiyle tahliye tebligatı yollayarak evden çıkarttı. Ayrıca Konut Kiracıları Kurulu (RTB) verilerine göre aynı üç aylık dönemde 300 kiracının eline ev sahiplerinin "yakınlarını eve yerleştirmek istedikleri" doğrultusunda tahliye tebligatı geçti.

Öte yandan İrlanda'da evsiz nüfus yaklaşık 11 bine ulaşırken bunların 3 bin 220'sini çocuklar oluşturuyor.