İrlanda: Enerji krizine dair Avrupa çapında bir yanıt hazırlanmalı

İrlanda Taoiseach'ı (başbakan) Micheál Martin Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlediği toplantısı sırasında yaptığı konuşmasında AB'nin enerji krizi konusunda adım atması gerektiğini söyledi.

Taoiseach, Çekya'nın başkentinde yaptığı konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklandığını belirttiği enerji krizine dönük "Avrupa çapında bir yanıt üretmeyi tartışmanın zamanının geldiğini" kaydetti.

Enerji krizine dönük farklı AB üye ülkelerinin farklı tutumlar aldığını kaydeden Taoiseach, "Ancak hepimiz aynı hedefe varmayı istiyoruz; fiyatlardaki artışı sınırlandırmak, aynı zamanda arzın güvenliğini sağlamak" dedi.

İrlanda Başbakanı ayrıca Rusya petrolüne dönük bir fiyat tavanı uygulamasının "ancak tüm Avrupa'yı kapsayacağı zaman" işe yarayabileceğini ifade etti.